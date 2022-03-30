Минпромторг не ожидает дефицита спортивных товаров в России

В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что дефицита товаров для массового спорта в стране не ожидается, так как около 70% номенклатуры продукции производится отечественными предприятиями.

«Анализ показал, что 70% единиц номенклатуры продукции по видам спорта (за исключением продукции для спорта высших достижений), производится отечественными предприятиями и уже сегодня может быть импортозамещено.

Анализ был проведен по запросу Минпромторга отраслевой Ассоциацией производителей спортивных товаров и оборудования. По данным Минпромторга, дефицита не ожидается», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Минпромторге отметили, что для оснащения спортивных школ в регионах доля закупок отечественных спорттоваров государственными организациями составляет 39%, компаниями с госучастием – 64,5%.