Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила долг перед World Athletics за третий квартал 2021 года.

Задолженность была связана с расходами по программе восстановления членства ВФЛА, которая с 2015 года ограничена в правах из-за допинговых нарушений.

«Первый платеж за третий квартал 2021 года был сегодня проведен, второй платеж за четвертый квартал прошлого года сегодня провести технически, по всей видимости, не удастся. Есть определенный порядок действий, который сегодня выполнить не успеют.

Претензий по поводу того, что платеж опоздает, не будет: в рабочей группе люди адекватные, они понимают, в каких условиях мы находимся, их должно устроить то, что мы гарантируем, что эти деньги в принципе на их счета поступят», – сказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

ВФЛА не оплатила World Athletics расходы на восстановление в третьем и четвертом квартале 2021 года