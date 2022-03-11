ВФЛА не оплатила World Athletics расходы на восстановление в третьем и четвертом квартале 2021 года

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не оплатила расходы на восстановление, которые Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) понесла в третьем и четвертом кварталах 2021 года. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на релиз World Athletics. 

Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне Андерсен отметил, что группа продолжит работу с международными экспертами по мониторингу федерации. Однако если оплата не будет произведена, это будет расценено как нарушение условий восстановления. 

Совет World Athletics обсудит условия восстановления членства ВФЛА на следующем заседании в июле.

ВФЛА ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений. 

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