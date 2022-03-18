Генпродюсер «Матч ТВ» о показе ЧМ по легкой атлетике: «Мы и правообладатель не учли фактор переноса турниров предыдущих двух лет. ТВ-права вступят в силу с 2023 года»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил ситуацию с показом чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях.

Соревнования проходят в сербском Белграде с 18 по 20 марта.

«Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация об отмене трансляций на наших телеканалах чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. Эти же авторы связали отмену с геополитическими факторами.

Как генеральный продюсер считаю необходимым прояснить ситуацию и быть до конца честными с нашими зрителями. Вместе с правообладателями турнира мы работали над приобретением прав на данный турнир на несколько лет. Однако и мы, и правообладатель не учли фактор переноса турниров предыдущих двух лет.

Таким образом, ТВ-права на этот турнир вступят в силу с 2023 года. И, конечно, мы рассчитываем его показать в прямых трансляциях из Китая и надеемся, что там будут выступать наши спортсмены. Еще раз приношу извинения нашим зрителям, которые ждали этот турнир», – написал Тащин в своем телеграм-канале.