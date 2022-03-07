Тимур Моргунов: «Из-за санкций к российским легкоатлетам план подготовки не менял. Хочется верить, что скоро все запреты будут сняты»

Российский прыгун в высоту сообщил, что не менял планы из-за санкций к российским легкоатлетам.

«Не так давно переболел коронавирусом, на прошедшем чемпионате России было непросто. Сейчас сил чуть прибавилось, но были небольшие проблемы с задней поверхностью бедра. Чуть распрыгался, вроде перестала беспокоить. Нынешнее состояние оцениваю процентов на 60 от оптимального, рассчитываю добрать оставшиеся 40 за весну.

В связи с санкциями к российским легкоатлетам план подготовки не менял. Надо продолжать готовиться, прыгать, так как хочется верить, что скоро все запреты будут сняты. Что касается стартов, то пока не знаю, где буду прыгать в следующий раз. На данный момент в планах только сборы», – рассказал Моргунов.