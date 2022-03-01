Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Валери Адамс завершила карьеру

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Двукратная олимпийская чемпионка в толкании ядра, новозеландка Валери Адамс объявила о завершении карьеры.

«После бронзовой медали в Токио я размышляла о том, стоит ли мне начинать еще один цикл. Понадобилось время, чтобы хорошенько обдумать и понять, действительно ли я этого хочу.

Мои сердце, разум и тело ответили за меня: настало время заканчивать», – заявила 37-летняя легкоатлетка.

Адамс выигрывала олимпийское золото Пекина-2008 и Лондона-2012, также на ее счету серебро Рио-2016 и бронза Токио-2020. Спортсменка четырежды становилась чемпионкой мира.

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