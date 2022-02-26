Совет World Athletics рассмотрит статус ВФЛА на заседании 9-10 марта

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) на заседании, которое пройдет с 9 по 10 марта.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

«Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя нашей рабочей группы по России.

Совет сделает это снова на следующем заседании 9-10 марта», – заявили в организации.