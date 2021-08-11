Шубенков о словах спортсменов про зарплаты футболистов: «Да это все зависть! Мы тоже хотим столько денег получать»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами сравнил нагрузки в футболе и легкой атлетике.

– Я прикалываюсь насчет футболистов. Но приколы в том и состоят: у нас нагрузки нереальные, потому что у нас спорт про другое – надо продемонстрировать человеческий абсолют. У нас идет речь о десятых, сотых.

А тут игра – надо наколотить побольше мячей, хотя и с этим проблемы бывают, и в принципе спорт про другое – понятно, что спорт про другое.

Но все равно большой спорт – это про колоссальные нагрузки, будь то футбол, хоккей, киберспорт.

– Другие спортсмены после неудачи сборной России по футболу, тоже прикалываясь, начинают вспомнить про зарплату Дзюбы – это традиционно происходит.

– Да это все зависть! Мы тоже хотим столько денег получать. Почему бы нет?

– Это возможно в российской легкой атлетике?

– Нет, точно не сегодня. Есть же еще огромный пласт каких-то следующих лиг, вторых дивизионов.

– Если это ФНЛ, то зарплаты 300-400 тысяч рублей.

– Это уже что-то человеческое, сопоставимое с топовыми легкоатлетами, – сказал Шубенков.