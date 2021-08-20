Милонов о перспективе проведения Игр на Дальнем Востоке: «Будет повод съездить. Я хоть и депутат Госдумы, но ни разу там не был. То денег нет, то времени»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр. 

«К идее провести Олимпийские игры в России можно относиться только хорошо.

Наверное, мы должны быть оптимистами. Мы должны верить, что люди, которые превращают Олимпийское движение в какой-то отстой, вымрут как динозавры. И нормальные люди снова вернутся.

Сейчас идет очень плохая тенденция на Олимпийских играх. Если так и продолжится, то спорт превратится в уныние.

Олимпиада на Дальнем Востоке? Это развитый регион. Я был бы рад, если Олимпиада прошла в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области.

Но если Олимпийский комитет России примет решение подать заявку от Дальнего Востока — тоже хорошо. Будет повод съездить туда.

Я хоть и депутат Госдумы, но ни разу там не был. То денег нет, то времени. А очень хочется!» – сказал Милонов. 

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