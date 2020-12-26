Юрий Ганус: «Со вступлением в силу «Акта Родченкова» американцы переходят границы и распространяют свое законодательство на территории других стран»

Бывший гендиректор Российского антидопингового агентства ( ) прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о возможности США «красть» спортсменов, которых эта страна считает виновными в антидопинговых нарушениях.

«Действительно, со вступлением в силу «Акта Родченкова» американцы переходят границы и распространяют свое национальное законодательство, свои нормативные акты на территории других стран. Но я хочу провести параллель: это касается не только этой области.

Если анализировать меры, принятые США в сферах борьбы с отмыванием денег и коррупцией, торговлей оружием, борьбы с терроризмом, борьбы с киберпреступностью, с распространением оружия массового поражения американские акты также распространяются на весь мир.

Данный подход в антидопинговой сфере вступает в противоречие с позицией WADA, которое является регулятором. И WADA активно выступает против нарушения сложившейся системы. Активные действия могут нарушать ход расследований WADA.

Это было причиной, почему WADA выступает против такого хода событий и заявляло, что есть лишь один мировой регулятор. К тому же, в формировании WADA принимали участие не только Международный олимпийский комитет, но и правительства стран, в том числе США.

США в антидопинговой сфере применили подход, используемый в других правоохранительных направлениях, где они достаточно активно применяют свои нормы по всему миру.

Да, такие риски есть. И вопрос касается не только спортсменов, а всех лиц, которые в той или иной степени могут быть вовлечены в допинговые нарушения. Тренеры, врачи и даже, менеджеры, чиновники, в том числе международных организаций.

Американцы по всем своим инициативам выдергивают фигурантов, как сказал Сергей Лавров, и ведут расследование на территории США. Они руководствуются тем, что, по их мнению, наносится урон и ущерб американским спортсменам и спортивной системе, действующее регулирование ограничено и не всегда эффективно.

И здесь они будут осуществлять действия вне зависимости от международного регулятора, не согласовывая их с ним», — сказал Ганус.

Сергей Лавров: «Не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого в чем-то подозревают, подобные методы будут применяться и для наказания спортсменов»

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами