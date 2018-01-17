Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Де Грасс выиграл золото на 200 м, Маклафлин победила на дистанции 400 м с/б, другие результаты

4 августа на Олимпиаде-2020 в Токио разыграли медали в четырех беговых дисциплинах.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Легкая атлетика
400 м с/б, женщины
1. Сидни Маклафлин (США) – 51,46 (мировой рекорд)
2. Далайла Мухаммад (США) – 51,58
3. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,03
3000 м с/п, женщины
1. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.01,45
2. Кортни Фрерикс (США) – 9.04,79
3. Хивин Кийенг (Кения) – 9.05,39
800 м, мужчины
1. Эммануэль Корир (Кения) – 1.45,06
2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.45,23
3. Патрик Добек (Польша) – 1.45,39
200 м, мужчины
1. Андре де Грасс (Канада) – 19,62
2. Кеннет Беднарек (США) – 19,68
3. Ноа Лайлс (США) – 19,74
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