Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Де Грасс выиграл золото на 200 м, Маклафлин победила на дистанции 400 м с/б, другие результаты

Теги Бег результаты сборная США жен сборная Польши Олимпиада-2020 Далайла Мухаммад сборная Нидерландов жен Хивин Кийенг Андре де Грасс Фергюсон Ротич Ноа Лайлс сборная Уганды Кортни Фрерикс Эммануэль Корир Сидни Маклафлин Фемке Бол Патрик Добек Кеннет Беднарек Перут Чемутаи Легкая атлетика

4 августа на Олимпиаде-2020 в Токио разыграли медали в четырех беговых дисциплинах.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Легкая атлетика

400 м с/б, женщины

1. Сидни Маклафлин (США) – 51,46 (мировой рекорд)

2. Далайла Мухаммад (США) – 51,58

3. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,03

3000 м с/п, женщины

1. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.01,45

2. Кортни Фрерикс (США) – 9.04,79

3. Хивин Кийенг (Кения) – 9.05,39

800 м, мужчины

1. Эммануэль Корир (Кения) – 1.45,06

2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.45,23

3. Патрик Добек (Польша) – 1.45,39

200 м, мужчины

1. Андре де Грасс (Канада) – 19,62

2. Кеннет Беднарек (США) – 19,68

3. Ноа Лайлс (США) – 19,74

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья