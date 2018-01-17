Представитель МОК о словах главы USADA: «Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые»

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России USADA Трэвис Тайгерт Ненад Лалович Райан Мерфи Легкая атлетика

Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович отреагировал на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта о том, что санкции в отношении российского спорта недостаточны.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет.

Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые – в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгерт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи – Sports.ru).

Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», – сказал Лалович.

Глава USADA: «Запрет участия России в Олимпиаде – это фарс. Одна нация делает из Игр посмешище своей жаждой медалей, которая выше ценностей»

В Токио постоянно вспоминают про допинг в России: американский пловец и гребчиха, чилийский журналист и, конечно, британские медиа

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