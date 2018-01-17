Представитель МОК о словах главы USADA: «Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые»

Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета ( ) Ненад Лалович отреагировал на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) о том, что санкции в отношении российского спорта недостаточны.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет.

Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые – в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгерт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи – Sports.ru).

Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», – сказал Лалович.

Глава USADA: «Запрет участия России в Олимпиаде – это фарс. Одна нация делает из Игр посмешище своей жаждой медалей, которая выше ценностей»

В Токио постоянно вспоминают про допинг в России: американский пловец и гребчиха, чилийский журналист и, конечно, британские медиа