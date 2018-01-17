Олимпиада-2020, 26 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 21 комплект медалей

26 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 14 видах спорта.

26 июля

Расписание финалов

Триатлон

Мужчины

0.30

Российские участники: Дмитрий Полянский, Игорь Полянский.

Плавание

100 м, баттерфляй, женщины

4.30

100 м, брасс, мужчины

5.12

400 м, вольный стиль, женщины

5.20

4x100 м, вольный стиль, мужчины

6.05

Сборная России примет участие в заплыве.

Скейтбординг

Стрит, женщины

6.25

Стендовая стрельба

Скит, женщины

8.50

Российская участница: Наталья Виноградова.

Скит, мужчины

9.50

Прыжки в воду

Вышка, синхронные прыжки, мужчины

9.00

Российские участники: Александр Бондарь – Виктор Минибаев.

Маунтинбайк

Мужчины

9.00

Российский участник: Антон Синцов.

Гребной слалом

Каноэ, мужчины

9.45

Стрельба из лука

Командные соревнования, мужчины

10.15

Дзюдо

До 57 кг, женщины

11.00

Российская участница: Дарья Межецкая.

До 73 кг, мужчины

11.00

Российский участник: Муса Могушков.

Спортивная гимнастика

Командные соревнования, мужчины

13.00

Сборная России: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин.

Фехтование

Сабля, женщины

13.50

Российские участники: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина.

Рапира, мужчины

14.15

Российские участники: Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников.

Тяжелая атлетика

До 55 кг, женщины

13.50

Настольный теннис

Смешанные пары

14.00

Тхэквондо

До 67, женщины

14.30

До 80 кг, мужчины

14.45

Российский участник: Максим Храмцов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Софья Великая пойдет за личным золотом, новый герой в тхэквондо, волейбол против американцев: что принесет третий день Токио-2020

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника