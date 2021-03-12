Министр спорта РФ: «Активно рассматривается вопрос использования музыки Чайковского на Олимпиаде»

Министр спорта РФ Олега Матыцин сообщил, что в данный момент рассматривается вариант использования мелодии из первого концерта Петра Ильича Чайковского вместо гимна России на в Токио.

«Рассматривается активно вопрос использования мелодии музыки Чайковского. Мы взаимодействуем с , вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами.

Чайковский – это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», – заявил Матыцин.

Ранее Спортивный арбитражный суд ( ) отклонил запрос Олимпийского комитета (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине.

России запретили «Катюшу» вместо гимна. Почему и какие теперь варианты?