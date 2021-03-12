Министр спорта РФ: «Активно рассматривается вопрос использования музыки Чайковского на Олимпиаде»

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Министр спорта РФ Олега Матыцин сообщил, что в данный момент рассматривается вариант использования мелодии из первого концерта Петра Ильича Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде в Токио. 

«Рассматривается активно вопрос использования мелодии музыки Чайковского. Мы взаимодействуем с ОКР, вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами.

Чайковский – это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», – заявил Матыцин.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине. 

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