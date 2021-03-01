Милонов о запрете «Катюши» в качестве гимна: «Они это делают, потому что их дедушки-фашисты боялись Катюши, а их внучки стали голубыми»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение CAS запретить использование «Катюши» в качестве гимна сборной России на Олимпийских играх.

«Нескромно напоминать, но я предложил первым использовать «Катюшу» вместо гимна. Я аргументировал это тем, что «Катюшу» никак нельзя сравнить с гимном. Она, безусловно, для нас имеет серьезное значение, но она именно не подходит под статус гимна.

Они пытаются убрать упоминание России, но, например, у лыжной команды есть название нашей страны в аббревиатуре. Если они пытаются полностью вымыть Россию из Олимпийских игр, то пошли они лесом.

Они пытаются заставить нас отказаться от страны. Юридически, с точки зрения международного права — это абсолютно неправомерный запрет. Мы же видим, что это абсолютно политическое решение, которое не имеет ничего общего с нормами права и правилами Олимпийских игр.

Почему они это делают? Потому что их дедушки боялись Катюши, которая бомбила их в 42-м и 44-м годах. Только дедушки были фашистами, а внучки стали голубыми. «Катюша» даже в виде песни вселяет в них страх.

Если бы мы послали наших спортсменов под вяканье Манижи, то все было бы прекрасно», – рассказал Милонов.

«Катюша» могла заменить наш гимн в спорте. Песню написали еще до войны, а теперь ее поет весь мир

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