Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и пропустят чемпионат Европы-2021

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Российские легкоатлеты не смогут выступить на чемпионате Европы-2021 в помещении, так как не получили нейтральный статус. 

Всеросийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ограничена в правах с 2015 года из-за допинговых скандалов. Российские спортсмены могут выступать на международных стартах в нейтральном статусе в случае получения допуска от World Athletics.

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении.
 
Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17-18 марта, но не ранее.
 
Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону.
 
Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», – сообщила пресс-служба ВФЛА
 
Чемпионат Европы в помещении пройдет в польском городе Торунь с 5 по 7 марта. 
 

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