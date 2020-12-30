Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и пропустят чемпионат Европы-2021

Российские легкоатлеты не смогут выступить на чемпионате Европы-2021 в помещении, так как не получили нейтральный статус.

Всеросийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ограничена в правах с 2015 года из-за допинговых скандалов. Российские спортсмены могут выступать на международных стартах в нейтральном статусе в случае получения допуска от .

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17-18 марта, но не ранее.