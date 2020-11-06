Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил в 2018 году

Всемирное антидопинговое агентство ( ) опубликовало отчет о количестве нарушений антидопинговых правил за 2018-й год.

Всего в 2018 году антидопинговыми организациями было собрано 263 519 проб.

Согласно отчету, чаще всего правила нарушали российские спортсмены. Всего у атлетов РФ было выявлено 144 случая употребления допинга. 22 случая приходятся на легкую атлетику, 14 — на тяжелую атлетику, 8 — на лыжные гонки.

На втором месте по количеству нарушений сборная Италии (132), на третьем – сборная Франции (114).

Общее количество нарушений антидопинговых правил составило 1923. Больше всего нарушений в олимпийских видах спорта было зафиксировано в велоспорте (215), легкой атлетике (188) и тяжелой атлетике (157).