Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил в 2018 году

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о количестве нарушений антидопинговых правил за 2018-й год. 

Всего в 2018 году антидопинговыми организациями было собрано 263 519 проб.

Согласно отчету, чаще всего правила нарушали российские спортсмены. Всего у атлетов РФ было выявлено 144 случая употребления допинга. 22 случая приходятся на легкую атлетику, 14 — на тяжелую атлетику, 8 — на лыжные гонки. 

На втором месте по количеству нарушений сборная Италии (132), на третьем – сборная Франции (114). 

Общее количество нарушений антидопинговых правил составило 1923. Больше всего нарушений в олимпийских видах спорта было зафиксировано в велоспорте (215), легкой атлетике (188) и тяжелой атлетике (157).

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