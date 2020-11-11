РУСАДА не будет называть фамилии кандидатов на пост генерального директора агентства

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет озвучивать фамилии кандидатов на пост главы организации, сообщили в пресс-службу РУСАДА.

«РУСАДА не будет озвучивать фамилии кандидатов на пост генерального директора агентства. Сама процедура этого не подразумевает.

Процесс конкурсного отбора в данном случае похож на процедуру классического трудоустройства.

Это не выборы главы спортивной федерации, к примеру, когда претенденты публично представляют свои программы.

Мы не будем сообщать, кто прислал нам резюме, но если кто-то из соискателей сам захочет сказать, то это его право», – заявили в пресс-службе.

28 августа с поста генерального директора был уволен . Исполняющим обязанности гендиректора является Михаил Буханов.