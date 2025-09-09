  • Спортс
  • «Наши ожидания – это наши проблемы. Я думаю, что все останется как есть». Губерниев о предстоящем исполкоме МОК
2

«Наши ожидания – это наши проблемы. Я думаю, что все останется как есть». Губерниев о предстоящем исполкоме МОК

Губерниев высказался об исполкоме МОК фразой «наши ожидания – наши проблемы».

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет с 18 по 19 сентября в Милане.

– Какие у вас ожидания от сентябрьского исполкома МОК? Стоит ли ждать восстановления ОКР и возвращения российских спортсменов?

– У меня нет ожиданий. Я думаю, что все останется, как есть сейчас. Как говорится, наши ожидания – это наши проблемы.

Министр спорта [Михаил Дегтярев], безусловно, делает практические шаги по восстановлению нашего спорта. Если эти шаги приведут к тому, что ситуация изменится, это будет радость и счастье для всех нас. Но у меня лично особых ожиданий по поводу предстоящего исполкома МОК нет, – ответил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
