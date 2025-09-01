Майя Дорошко: «Я пропустила две Олимпиады. Я уже не ставлю долгосрочные цели, думаю только о ближайших стартах»

Синхронистка Майя Дорошко заявила, что не ставит в спорте долгосрочные цели.

Дорошко 26 лет, она является двукратной чемпионкой мира в группе (2019) и двукратным бронзовым призером ЧМ в дуэте (2025).

— Впереди Олимпиада-2028. Игр у тебя в карьере еще не было. Тебе сейчас 26, и ты уже часто говоришь в интервью об усталости, о том, как много плачешь, о том, что Олимпиада не является чем-то жизненно важным. Пугает этот период в жизни?

— Меня это расстраивает, потому что я по жизни была позитивным человеком, а сейчас могу расплакаться, что удивительно. Моей мечтой было стать олимпийской чемпионкой. А изначально — попасть в сборную. Я всегда была уверена, что окажусь в главной команде страны.

Я пропустила две Олимпиады. Неприятно. Сейчас еще поменялись правила. Возраст дает о себе знать. Грустно от этого. Я уже не ставлю долгосрочные цели, думаю только о ближайших стартах. Хотя, мне кажется, что мы поедем на Игры. Уж не знаю, буду ли я там, смогу ли выдержать подготовку.

— Ты говоришь, что тебе уже не так сильно нравится синхронное плавание, как раньше. Можно ли отдаваться на сто процентов тому, что не нравится?

— Это как минимум моя работа. Я в работе добросовестна. Конечно, бывают моменты, когда ты там не хочешь что-то делать, но чаще всего я не халтурю. Меня мотивирует результат, — сказала Дорошко.