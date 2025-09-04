Дарья Клепикова: «Приятно, что меня считают эстафетным бойцом, но очень хочется показать, на что я способна в личных видах»

Дарья Клепикова считает, что способна на результат не только в эстафетах.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре российская пловчиха завоевала золото в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также серебро в смешанной эстафете вольным стилем на той же дистанции.

– Вы неоднократно доказывали, что можете затаскивать в эстафетах, но как-то считается, что престижнее брать медали в личных видах. Согласны?

– Приятно, что меня считают эстафетным бойцом, потому что я во многих участвую, меня ставят на последний этап. Но в то же время очень хочется показать, на что я способна в личных видах. Конечно, медали в индивидуальных дисциплинах чуть престижнее.

– У вас не вышло в личной программе, но, по вашему мнению, можно было бороться за топ-3. Уже разобрали с тренером, чего именно не хватило?

– Результаты я улучшила, но на призы тоже себя настраивала. Мы ведь планировали личную медаль с тренером. Знали, что я могу конкурировать со всеми сильнейшими. Просто свою роль сыграли разные факторы, над которыми мы будем в дальнейшем работать. Это и технические ошибки, и мой настрой, подход к дистанции. То есть везде можно доработать. В моменте это очень расстроило, но сейчас это добавляет мотивации, – сказала Клепикова .