Климент Колесников: «Знаю, что ведутся переговоры о возвращении с флагом и гимном, для всех ребят это важно. Это то, чего не хватает, чтобы почувствовать гордость за страну»

Климент Колесников назвал важным возвращение россиян с флагом и гимном.

Сейчас российские пловцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Колесников ранее завоевал золото на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

«Не могу сказать, что мы отстали как‑то от наших соперников, ребят из других стран. Все это благодаря нашей российской школе плавания, которая из года в год готовит чемпионов, в том числе на международной арене. Все это мы с ребятами делаем благодаря поддержке Минспорта, ОКР (Олимпийского комитета России).

Хорошо, что даже в рамках всего происходящего ребята не только хорошо выступают, но получается устанавливать рекорды мира. Это способствует продвижению спорта.

Знаю, общался лично, что ведутся переговоры о возвращении россиян на международную арену с флагом и гимном, для всех ребят это важно. Это то, чего не хватает на сегодняшний день, чтобы почувствовать гордость за страну», – сказал Колесников.