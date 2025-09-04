Климент Колесников: «Знаю, что ведутся переговоры о возвращении с флагом и гимном, для всех ребят это важно. Это то, чего не хватает, чтобы почувствовать гордость за страну»
Сейчас российские пловцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Колесников ранее завоевал золото на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.
«Не могу сказать, что мы отстали как‑то от наших соперников, ребят из других стран. Все это благодаря нашей российской школе плавания, которая из года в год готовит чемпионов, в том числе на международной арене. Все это мы с ребятами делаем благодаря поддержке Минспорта, ОКР (Олимпийского комитета России).
Хорошо, что даже в рамках всего происходящего ребята не только хорошо выступают, но получается устанавливать рекорды мира. Это способствует продвижению спорта.
Знаю, общался лично, что ведутся переговоры о возвращении россиян на международную арену с флагом и гимном, для всех ребят это важно. Это то, чего не хватает на сегодняшний день, чтобы почувствовать гордость за страну», – сказал Колесников.