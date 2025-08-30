Коротышкин о ЧМ-2025: «Весь мир не стоял на месте, и конкуренты уплыли далеко. Но считаю, что команда выступила успешно»

Коротышкин подвел итоги чемпионата мира-2025 по плаванию.

— Главное, что мы поняли по итогам чемпионата мира – несмотря на все обстоятельства, наша сборная на ходу. У нас есть команда, с которой мы можем готовиться к Олимпийским играм – прежде всего, те ребята, которые попали в призы в Сингапуре.

Да, как бы серьезно мы ни настраивались на внутренние старты, Игры по-прежнему остаются главной вершиной для любого спортсмена. Еще отмечу, что у нас 16 человек приехали домой с наградами, 11 из них – с золотыми. При том, что всего в составе команды было 30 человек – то есть медалистов больше половины.

— Если посмотреть с другой стороны, то в 2019-м в Кванджу у наших пловцов были те же три золота, но 16 медалей в целом против нынешних восьми. Результат закономерен, учитывая все события последних лет?

— Весь мир тоже не стоял на месте эти годы, и конкуренты уплыли далеко. Если раньше спортсмены понимали, что можно выйти в финал, не прикладывая максимальных усилий, а там уже побороться, обновить личные рекорды, то теперь все не так.

Плотность результатов такая, что в решающих заплывах все участники могут попасть на пьедестал – мы в Сингапуре не раз видели, как выиграть, стартуя по крайним дорожкам. Поэтому теперь надо с самого начала плыть по лучшему времени, – рассказал серебряный призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин .

У России 8 медалей ЧМ в плавании – успех или недобрали? Есть один тревожный знак