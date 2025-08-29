Климент Колесников: «Я на сегодняшний день уверен полностью, что на Олимпиаду в 2028 году мы поедем с полным допуском»

Колесников считает, что сборная России выступит на Играх-2028 под своим флагом.

– Ты говорил, что будешь готовиться к Олимпийским играм 2028. Какие мысли сейчас? Будет допуск?

– Продолжаю готовиться дальше. Через старты каждый год буду готовиться в течение трёх лёт.

– Готов поехать под нейтральным флагом и без гимна?

– Я на сегодняшний день уверен полностью, что в 2028 году мы поедем с полным допуском. Под флагом и с гимном, как положено. Сейчас об этом не думаю.

– Откуда такая уверенность?

– Смотрю на тенденцию и динамику, которая происходит внутри всего плавательного процесса

– Ты впервые выступал (на ЧМ в Сингапуре) в таких условиях. Нам, журналистам, нельзя было писать о вас, как о российских спортсменах во время чемпионата мира. Чувствовал дискомфорт? Не обидно?

– Когда ты находишься на соревнованиях, то не обращаешь внимание на СМИ. Работаешь только на результат и победу. Когда есть такие моменты во время награждения, то задумываешься, что чего-то не хватает. В целом, была главная задача – привезти медали для страны.

– У тебя есть уверенность насчет флага и гимна на Олимпиаде, а что насчёт кубка и чемпионата мира?

– Рано говорить, это не моя забота. На эти старты надо еще отобраться, – сказал двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников.