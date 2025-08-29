Дегтярев о нейтральном статусе: «Я не позволю шельмовать наших спортсменов, которые едут под давлением и побеждают, пусть даже без возможности исполнить гимн»

Михаил Дегтярев заявил, что не позволит шельмовать нейтральных спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Шельмовать наших спортсменов, которые едут под давлением и побеждают, пусть даже не имеют возможности исполнить гимн, – я не позволю. Это неправильно, что его еще и дома наказывают», – заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев , говоря о критике в адрес атлетов с нейтральным статусом.