7

Олимпийская чемпионка Сара Шестрем родила в машине скорой помощи

Олимпийская чемпионка Сара Шестрем рассказала о своих экстремальных родах.

«26 августа по пути в больницу появился на свет наш чудесный сын Адриан. 

За пять часов до его рождения мы отправились на осмотр, потому что я чувствовала, что роды вот-вот начнутся. Но нас отправили домой, раскрытие было минимальным. 

Через некоторое время после возвращения домой все изменилось в считанные секунды: боль от схваток стала невыносимой. Началось кровотечение, и мы немедленно позвонили в родильное отделение. Акушерка настояла на том, чтобы прислать за нами машину скорой помощи, чтобы доставить нас в ближайшую доступную больницу. Та, куда мы должны были ехать, была переполнена. 

Поездка казалась бесконечной. Даже несмотря на то, что мы ехали на полном газу и с включенными мигалками. Боль была неописуемой, для обезболивающего было уже поздно. Я искренне верила, что не выживу. 

Малыш родился, когда мы подъехали к больнице. Он появился прямо там, в хаосе у входа в больницу, прямо в машине скорой помощи.

Момент, который изменил все: когда его положили мне на грудь, и мы услышали его первый крик. От невообразимой боли и страха до самого волшебного момента в нашей жизни.

Это был одновременно травматичный и волшебный опыт. Моему телу и душе потребуется время, чтобы восстановиться. Но мы бесконечно благодарны за то, что он наконец-то здесь. И что он здоровый и счастливый мальчик», – написала Шестрем в соцсети. 

Саре Шестрем 32 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой по плаванию. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Сары Шестрем
