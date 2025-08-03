Алекси о словах Лохте про «похороны американского плавания»: «Он имеет право на такую реакцию. У сборной США высочайший стандарт совершенства»

Джек Алекси оценил высказывание Лохте о «похоронах американского плавания».

Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте опубликовал фото с надгробием, на котором написано: «В память об американском плавании. 1980 – 2025. Они подняли планку слишком высоко, но перестали к ней стремиться».

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс сделал репост этого фото.

«Конечно, мы слышали и видели все эти комментарии Фелпса и Лохте. Это давит, разочаровывает. Это были резкие слова, но они – величайшие пловцы всех времен и имеют право на такую реакцию.

Тем более что наша команда годами задавала планку. В сравнении со многими другими сборными мы выступили здорово, у нас были яркие победы, а у сборной США настолько высокий стандарт совершенства, что, когда мы не соответствуем этому стандарту на все 100%, это сразу же вызывает всеобщую критику.

Но мы нормально к этому относимся, не расстраиваемся, это мотивирует нас быть лучше в будущем», – сказал двукратный чемпион мира, чемпион Олимпиады-2024 в эстафете Джек Алекси.