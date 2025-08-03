Климент Колесников: «Я забился, что надену очки со Шреком, если будет медаль. Шрек is love»
Климент Колесников надел «очки Шрека» после победы на чемпионате мира в плавании.
Россиянин взял золото на дистанции 50 метров на спине, после чего вышел в микст-зону в очках.
«Я забился с Настей Кирпичниковой, что надену очки со Шреком, если будет медаль. Почему Шрек? Шрек is love (это любовь – Спортс’’)», – сказал Колесников.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится сегодня, 3 августа.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ».
🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: дубль в спринте на спине, историческая бронза в «не нашем» виде
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
