Пригода о выходе в финал на 200 м брассом: «Было тяжело, я тут не на курорте. Борьба плотная и интересная, финал будет зрелищный»
Пригода заявил, что ему было тяжело выйти в финал ЧМ на 200 м брассом.
Российский пловец прошел в финал чемпионата мира в Сингапуре с седьмым результатом (2.08,91). Финальный заплыв пройдет 1 августа.
– Вам было довольно‑таки тяжело сегодня, или нам кажется?
– Не кажется, я тут не на курорте, как и все, кто проходит в финал. Борьба плотная и интересная, в пятницу, конечно, будет насыщенный день. Очень рад, что снова попал на первую дорожку, значит, буду плыть с краю, будет борьба, буду играть в свою игру. Финал будет зрелищный, – сказал Кирилл Пригода в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости