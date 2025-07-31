Пригода о выходе в финал на 200 м брассом: «Было тяжело, я тут не на курорте. Борьба плотная и интересная, финал будет зрелищный»

Пригода заявил, что ему было тяжело выйти в финал ЧМ на 200 м брассом.

Российский пловец прошел в финал чемпионата мира в Сингапуре с седьмым результатом (2.08,91). Финальный заплыв пройдет 1 августа.

– Вам было довольно‑таки тяжело сегодня, или нам кажется?

– Не кажется, я тут не на курорте, как и все, кто проходит в финал. Борьба плотная и интересная, в пятницу, конечно, будет насыщенный день. Очень рад, что снова попал на первую дорожку, значит, буду плыть с краю, будет борьба, буду играть в свою игру. Финал будет зрелищный, – сказал Кирилл Пригода в эфире «Матч ТВ».