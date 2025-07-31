Пловец Сибирцев об образовании в США: «Нужно учиться в прямом смысле этого слова, поблажек тебе не делают. Никому не интересно, что ты спортсмен»

Пловец Илья Сибирцев назвал проблему «постсоветского мышления» в спорте.

24-летний Сибирцев живет и тренируется в США, а на соревнованиях представляет Узбекистан.

– В Луисвилле вместе с вами ведь учится и Денис Петрашов, который выиграл медаль для Кыргызстана. А еще вроде бы учился Григорий Тарасевич.

– Григория, конечно, помню. Такого человека сложно забыть. На секундочку, он учился на инженера аэрокосмических установок. Выпустился в 2018 году, потом вернулся в Россию в ковид. Человек-легенда!

– А вы на кого учились?

– Не знаю, как это правильно будет на русском. Маркетолог? На менеджменте учился. В общем, маркетинг и управление бизнесом.

– Видите себя в дальнейшем в этой сфере?

– Если честно, не очень. Не мое.

– То есть вы учились скорее ради возможности тренироваться?

– Прежде всего – да. Нет, конечно, иметь диплом о высшем образовании, тем более престижного американского колледжа, лишним не будет. Далеко не каждый может себе это позволить, давайте скажем честно! Возможность учиться по гранту – это большая привилегия, наш университет входит в топ-25 университетов мира, так что я рад, что учился там. Но я бы пока считал маркетинг для себя планом В, даже не планом Б.

– В любом случае это полноценное образование, а не физкультурный университет, в котором учатся многие российские спортсмены.

– Конечно. Причем нужно учиться в прямом смысле этого слова, поблажек тебе не делают. Никому не интересно, что ты спортсмен. Если у тебя не сдан зачет, то тебя не то что к соревнованиями – к тренировкам не допускают! Подойдет тренер и скажет, мол, сначала подтяни знания, хотя бы тройки получи, а потом уже можешь плавать. Жесткая система.

– Вообще без разницы, кто перед ними? Даже олимпийский чемпион, чемпион мира?

– Везде есть свои исключения. Конечно, если ты Майкл Фелпс, тебе помогут, особо трогать не будут. Но если ты не Фелпс и даже не Райан Лохте, тогда иди учись.

– Так это же правильный подход. Иначе будет как в России, где спортсмены, если не достигают больших побед, то даже не знают, чем заняться в жизни.

– Это общая проблема всего постсоветского мышления в спорте высших достижений. Все ради результата. Ребенка отдают в спорт совсем маленьким, за 10-12 лет его «убивают». По юниорам вроде плывет отлично, но что дальше? – сказал Сибирцев.