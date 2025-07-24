Губерниев о чемпионате мира в Сингапуре: «Мы на этом празднике жизни отнюдь не чужие»

Дмитрий Губерниев заявил, что россияне не чужие на чемпионате мира в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Мы на этом празднике жизни отнюдь не чужие. Уверен, и с точки зрения результата, и того, что мы полноправные члены вот этой плавательной семьи.

А федерация наша, которая максимум сделала вместе с Министерством спорта и Олимпийским комитетом, чтобы мы все приехали сюда, разумеется, дальше со спортсменами, старается сделать максимум, чтобы мы, будучи не чужими на этом празднике жизни, почувствовали себя полноценными хозяевами воды», – сказал комментатор в эфире «Матч ТВ».

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