🥈 Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Россиянки завоевали серебро в акробатических группах, победила команда Китая

Российские синхронистки взяли серебро в акробатических группах на ЧМ в Сингапуре.

Победила команда Китая. Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Синхронное плавание Командная акробатика 1. Китай – 229,0186 2. Россия – 224,7291 3. Испания – 221,0962 4. Италия – 217,5667 5. Мексика – 216,7876 6. Франция – 211,2587 Состав сборной России: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.