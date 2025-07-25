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🥈 Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Россиянки завоевали серебро в акробатических группах, победила команда Китая

Российские синхронистки взяли серебро в акробатических группах на ЧМ в Сингапуре.

Победила команда Китая.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Командная акробатика

1. Китай – 229,0186

2. Россия – 224,7291

3. Испания – 221,0962

4. Италия – 217,5667

5. Мексика – 216,7876

6. Франция – 211,2587

Состав сборной России: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Эвелина Симонова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Елизавета Минаева
logoсборная России (синхронное плавание)
Анастасия Бахтырева
Елизавета Смирнова
синхронное плавание
Дарья Гелошвили
Агния Тулупова
результаты
Анна Андрианова
Екатерина Коссова
logoсборная Мексики жен
logoсборная Франции (синхронное плавание)
logoсборная Италии (синхронное плавание)
logoсборная Китая (синхронное плавание)
logoсборная Испании по синхронному плаванию
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