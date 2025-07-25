🥈 Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Россиянки завоевали серебро в акробатических группах, победила команда Китая
Российские синхронистки взяли серебро в акробатических группах на ЧМ в Сингапуре.
Победила команда Китая.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Командная акробатика
1. Китай – 229,0186
2. Россия – 224,7291
3. Испания – 221,0962
4. Италия – 217,5667
5. Мексика – 216,7876
6. Франция – 211,2587
Состав сборной России: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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