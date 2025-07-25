🥈Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Мальцев и Платонова завоевали серебро в произвольной программе микст-дуэтов
Мальцев и Платонова заняли 2-е место произвольной программе микст-дуэтов на ЧМ.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Микст-дуэты, произвольная программа
1. Деннис Гонсалес Бонеу – Ирис Тио Касас (Испания) – 323,8563
2. Александр Мальцев – Олеся Платонова (Россия) – 323,4438
3. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 322,0583
4. Филиппо Пелати – Лукреция Руджеро (Италия) – 315,9598
5. Эмили Минанте – Густаво Санчес (Колумбия) – 282,9484
6. Николас Кампос – Теодора Гарридо (Чили) – 277,8287
Мужское синхронное плавание появилось раньше женского! Кто и как его придумал?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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