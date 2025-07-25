  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • 🥈Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Мальцев и Платонова завоевали серебро в произвольной программе микст-дуэтов
23

🥈Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Мальцев и Платонова завоевали серебро в произвольной программе микст-дуэтов

Мальцев и Платонова заняли 2-е место произвольной программе микст-дуэтов на ЧМ.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Микст-дуэты, произвольная программа

1. Деннис Гонсалес Бонеу – Ирис Тио Касас (Испания) – 323,8563

2. Александр Мальцев – Олеся Платонова (Россия) – 323,4438

3. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 322,0583

4. Филиппо Пелати – Лукреция Руджеро (Италия) – 315,9598

5. Эмили Минанте – Густаво Санчес (Колумбия) – 282,9484

6. Николас Кампос – Теодора Гарридо (Чили) – 277,8287

Мужское синхронное плавание появилось раньше женского! Кто и как его придумал?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Олеся Платонова
результаты
logoАлександр Мальцев
logoсборная России (синхронное плавание)
синхронное плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко стала мамой
2вчера, 20:27
Билл Мэй: «Мы должны через спорт объединять людей, а не разделять их, включать как можно больше стран и участников, а не ограничивать их»
2вчера, 19:58
Билл Мэй: «Мальцев меня поразил в Сингапуре, он был безусловно лучшим. Он лучший синхронист мира, и спорту его не хватало»
вчера, 19:49
Плавание. Чемпионат мира-2025. Пригода, Семьянинов и Клепикова выступят в финалах
6вчера, 18:58
Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Кедрина и Конаныхина выступят в квалификации в синхронных прыжках с вышки
вчера, 18:38
Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Фокин и Молчанов выступят в квалификации в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
3вчера, 18:30
Плавание. Чемпионат мира-2025. Колесников, Лифинцев, Чикунова, Мишарина и Гайфутдинова выступят в квалификации
11вчера, 18:19
Данила Семьянинова вернули в состав финалистов ЧМ на стометровке брассом
10вчера, 15:31
Данил Семьянинов: «Я не радовался фальстарту итальянца, случилось так, как случилось, но такого в моей карьере еще не было»
1вчера, 15:07
Тренер сборной России Шишин о мужской эстафете: «Все‑таки мир уплыл. Сейчас 3,12 — мимо финала»
9вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
816 января, 14:40