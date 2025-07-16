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Денис Адеев: «Рашовски выбил меня со второй позиции. Мы с ним немножко подрались»

Пловец Адеев рассказал о борьбе с Рашовски на чемпионате мира-2025.

Россиянин Денис Адеев стал шестым на дистанции 10 км в плавании на открытой воде, олимпийский чемпион Криштоф Рашовски – 13-м.

— Каково было плыть в такой теплой воде?

— По ощущениям было 30 градусов, но я худощавый – мне, наоборот, в такой воде легко плыть. Обрадовался, когда узнал, что будет горячая вода. На пляжных играх в 2019 году в Дохе было намного хуже. Было около 32 градусов, а здесь окей, верхний предел. Единственное, после пятого километра голова заболела. Видимо, давление поднялось, а так отлично.

Я наоборот разогреваюсь, на это был сделан упор в плане психологического настроя, что всем будет тяжело, а мне в этих условиях получше. Я не терплю вообще холодную воду, там у меня перестают работать мышцы. Но это открытая вода, и надо быть готовым ко всем условиям.

— Что у вас произошло с Рашовски? Был какой‑то контакт.

— Я шел в ногах у Велльброка, затем Рашовски начал плыть на волне, и мне стало тяжело. Я его пропустил вперед, и он меня выбил со второй позиции, помешав удержаться в лидерский группе, как мне кажется. Мы с ним немножко подрались. Видимо, я ему тоже помешал, потому что он тоже в какой‑то момент упустил лидерскую группу, – рассказал Адеев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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