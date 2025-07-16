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Адеев о 6-м месте на ЧМ: «Не сказать, что результат хороший. Не смог удержать ноги, отпустил и доковылял до финиша»

Российский пловец Денис Адеев оценил шестое место на ЧМ-2025.

Сегодня Адеев выступал в плавании на открытой воде на 10 км.

— Не сказать, что результат хороший. На четверку не отработал, потому что не медаль. Но не припомню такого, чтобы на десятке у нас было шестое место за последние несколько лет. По дистанции складывалось достаточно хорошо, особенно первая половина.

Начало дистанции — самое сложное. Решил сделать в своей обычной тактике ускорение до первого буя, вышли с Рашовски на первую позицию и плыли в лидерской группе. Я менял ноги то Рашовски, то Велльброка.

Единственный момент, где была просадка, это последний круг, где надо терпеть. Не смог удержать ноги, уже отпустил и доковылял до финиша. Результат хороший, но хочется, конечно, медаль. Будем работать на пятерке. После такой десятки, думаю, шансы хорошие.

— За счет чего первые шесть километров легко давались?

— За счет того, что я экономил силы. Шел на длинный гребок, старался экономить силы. Тактика была такая: выйти вперед, сделать мощный спринт в начале, клещами цепляться за ноги и экономить силы до последних метров и уже сработать на финише, – рассказал Адеев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Денис Адеев
плавание в открытой воде
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