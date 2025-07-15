Михаил Дегтярев: «Правительство Германии препятствовало в выдаче виз нашим спортсменам на Универсиаду. Тем не менее нам удалось все решить»

Дегтярев заявил, что власти Германии препятствовали в выдаче виз российским атлетам.

Всемирная летняя Универсиада пройдет с 16 по 27 июля в регионе Рейн-Рур. В рамках соревнований разыграют 234 комплекта наград в 18 видах спорта.

На Универсиаде выступят 48 российских спортсменов в нейтральном статусе. Россияне заявлены в академической гребле, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжкам в воду, тхэквондо, теннису и настольному теннису.

«Впервые с 2019 года российские студенты будут соревноваться на Универсиаде в Германии. Обсуждал это с генсеком Международной федерации университетского спорта Маттиасом Ремундом. У нас с ними отличные отношения, в отличие от правительства Германии.

Правительство Германии всячески препятствовало в выдаче виз нашим спортсменам на Универсиаду. Тем не менее нам удалось все решить», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев, выступая на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ.