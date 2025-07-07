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Чикунова о чемпионате мира: «Не думаю сейчас ни о какой медали. Не загадываю заранее, потому что чревато»

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала о подготовке к чемпионату мира в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа.

– Все, кто разбирается в плавании, понимают, что вы сильнейшая брассистка мира последних лет. При этом у вас до сих пор нет серьезных титулов, кроме звания рекордсменки мира. Не давит в этом плане Сингапур, где вроде бы нужно доказать свой статус делом?

– Нет, никак не давит. Я стараюсь обо всем этом не думать и не накручивать себя. Поеду с пониманием, на что могу рассчитывать и что нужно просто сделать свое дело. Хорошо сделать свою работу, показать себя. Выдать максимум, на который я буду способна в этот день. На этом все. Буду стараться, а там уже как выйдет. Для меня самое главное, чтобы я сама понимала, что выдала все, что на большее рассчитывать не могла.

– Давайте честно, расчет только на золото?

– Я бы так не сказала. В принципе не думаю сейчас ни о какой медали, не думаю о том, какое время я бы хотела показать в Сингапуре. Ни о чем этом не думаю, не загадываю заранее. Потому что чревато.

– Какую дистанцию видите для себя сейчас приоритетной?

– 200 м. Это моя основная дистанция, ключевой расчет именно на нее.

– Думаете о возможных соперницах в Сингапуре?

– Видела время, понимаю, что многие хорошо готовы. Появляются и новые фамилии, которые прибавляют в скорости. Тем интереснее будет смотреть за этим всем. Если говорить про конкретных людей, то, конечно, это Кейт Дугласс, еще одна американка Алекс Уолш и британка Ангарад Эванс. Соперниц много, хороших спортсменок много, поэтому конкуренция на чемпионате мира ожидается крайне серьезная, – сказала Чикунова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Алекс Уолш
logoЕвгения Чикунова
logoсборная России жен
Ангарад Эванс
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
плавание
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