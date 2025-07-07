Чикунова об Олимпиаде-2024: «Все разговоры, могла бы я поехать или нет, для меня пустые и бессмысленные»

Пловчиха Евгения Чикунова высказалась о пропуске Олимпиады-2024 в Париже.

– С какими эмоциями смотрели на международные старты в период изоляции российских спортсменов? В частности на Олимпиаду в Париже?

– А я и не смотрела. Почти не смотрела никакие трансляции, в принципе не смотрю их обычно, слежу только за протоколами, итогами. Что поделать... От меня в той ситуации ничего практически не зависело тогда, я не могла на это повлиять.

– Как вы относились к сравнениям ваших секунд на Кубке России в Екатеринбурге с секундами чемпионов Парижа?

– Конечно, всем очевидно, что хоть у нас и объективный вид спорта, есть секундомер, время, все это можно измерить в единой плоскости, но это не баллы выставлять и тому подобное... Однако в любом случае важно понимать, что это, во-первых, разный уровень соревнований и уровень давления, а во-вторых, другая конкуренция, другой бассейн, вода...

Очень много факторов, исходя из которых складываются тот или иной заплыв, итоговое время, все это может отложиться и повлиять на результат. Поэтому так напрямую сравнивать в подобном ключе как минимум неточно. Но таковы были правила игры, не я их выбирала. Был установлен регламент, я по нему выиграла. Вот и все.

– Мыслей, что стоило как-то все переиграть и поехать в Париж, не было?

– Нет, отнюдь. В этом и прелесть того, что время не останавливается. Я не вижу в принципе смысла оборачиваться назад и грустить из-за каких-то своих решений. Потому что смотрю только вперед. Для меня важно будущее, а не прошлое.

– Татьяна Смит – объективно олимпийская чемпионка Парижа-2024?

– Конечно, а почему нет?

– Если сравнивать секунды, то вы в Екатеринбурге были сильнее, вас поэтому и назвали «победителем олимпийской чемпионки».

– Нет, погодите, Таня в любом случае олимпийская чемпионка, и это факт. Это объективно, нет смысла так сравнивать мой результат с ее результатом. Я никогда не думала в таком ключе, что точно бы ее победила, что вообще было бы, если бы я поехала в Париж, никто не знает. Добралась бы я до Игр вообще или нет. Меня в принципе могли бы и не допустить.

Критерии меня на тот момент не устраивали, да и не знали мы, дадут мне допуск до соревнований или нет. А это для меня лишние нервы. Пришлось бы сидеть на иголках. Все эти разговоры, могла бы я поехать или нет, надо было ехать или нет, – они все в принципе для меня пустые и бессмысленные. Все это прошлое, я его отпустила, – сказала Чикунова.