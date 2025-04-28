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Евгения Чикунова: «У меня мечта: купить квартиру. В данный момент живу в общежитии рядом с бассейном, меня все устраивает»

Евгения Чикунова рассказала о заработке в спорте и желании купить квартиру.

– В легкой атлетике за мировой рекорд полагается в районе 100 тысяч долларов. А у вас?

– Мне дали 1,25 млн от федерации. Если бы побила мировой на чемпионате мира, было бы что-то и от World Aquatics.

– Самые большие призовые у тебя – за прошлый год? Когда в Екатеринбурге ты проплыла и 100, и 200 быстрее, чем чемпионки Парижа – и за каждую дистанцию получила по 2 млн?

– Ага.

– Ты более или менее следишь за другими видами спорта. Как думаешь, в плавании по призовым относительно норм?

– Да тяжело судить. Вот с теннисом, который мне нравится, сравнивать сложно, потому что мы далеки от них. И я понимаю почему: за теннисом следят куда больше. Тут надо сравнивать скорее с призовыми в других российских федерациях, но я с ними не знакома. Но вот мы ездили на чемпионат мира на короткой воде. И там у нас были призовые и от федерации, и от WA – это хорошо.

– Ты чувствуешь себя уверенно в финансовом плане? Можно думать только о тренировках и за карьеру сделать какой-то запас?

– Ну, если буду так же показывать результат, возможно, сделаю. У меня мечта: купить квартиру. Откладываю все деньги туда.

– А она все дорожает и дорожает. 

– Да, она все дальше и дальше, хаха. Когда-нибудь, надеюсь, куплю. Для жизни было бы удобно в центре Санкт-Петербурга. Простите все, но Питер – самый красивый город России. Другое дело, что бассейн у нас на Хлопина, это на «Площади Мужества». Поэтому сейчас для карьеры лучше было бы там. Вот в данный момент живу в общежитии рядом с бассейном, меня все устраивает.

– Рекордсменка мира в общаге.

– Пока так. Да и мне там нормально. Тем более, предоставляли условия, чтобы я жила одна. Иногда так устаю от общения, что хочется помолчать, побыть в своих мыслях. И федерация, кстати, часто идет навстречу. Если на сборах нечетное количество девочек или есть варианты, меня селят одну. Но в общежитии в какой-то момент стало совсем невесело, и теперь мы в комнате с Владой Егги.

– Квартира мечты – это 20-30 млн?

– Плюс-минус. Вот где-то к этой цифре я целенаправленно иду. Стабильно откладываю. Но считать рано, понимаю, что пока очень далека, – сказала Чикунова. 

«Обидела реакция в стране: типа мы не боремся за Олимпиаду». Разговор с Женей Чикуновой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЕвгения Чикунова
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logoсборная России жен
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