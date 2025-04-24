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Тренер Чикуновой о 4-м месте на Олимпиаде: «Женя коснулась финиша 3-й, но у нее были длинные ногти, и электроника не зафиксировала. Больше ногтей у нас нет»

Тренер Чикуновой рассказала, почему пловчиха отказалась от длинных ногтей.

На Олимпиаде-2020 в Токио Евгения Чикунова стала четвертой на дистанции 200 м брассом. 

— В финале двухсотметровки она сделала техническую ошибку. Вместо того, чтобы преодолеть стартовый отрезок за 12 гребков, погналась за Лилли Кинг и сделала 15. Сбила темп, стала в никуда силы тратить.

Здесь же все просто: когда Чикунова использует свою мощь на скольжение, идет экономизация процесса. Как только увеличиваешь количество гребков, расход сил увеличивается в разы. Ну и ногти...

— А что с ними не так?

— Мы потом посмотрели видеозапись заплыва, на ней видно, что моя спортсменка коснулась финишной стенки третьей, но у нее были довольно длинные ногти, и электроника просто не зафиксировала первоначальное касание.

Эта же ошибка случилась в 2023-м на «коротком» чемпионате мира в Абу-Даби, где Женя осталась второй, проиграв касание американке. Поэтому больше ногтей у нас нет, — сказала тренер Витта Новожилова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoЕвгения Чикунова
logoсборная России жен
Витта Новожилова
плавание
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