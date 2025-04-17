Плавание. Чемпионат России. Костин, Бородин, Гайфутдинова и Мишарина одержали победы

Костин, Бородин, Гайфутдинова и Сорокина одержали победы на ЧР по плаванию.

Чемпионат России по плаванию-2025 Казань Мужчины 50 м, баттерфляй 1. Олег Костин – 23,15 2. Егор Юрченко – 23,16 3. Роман Шевляков – 23,26 400 м, комплекс 1. Илья Бородин – 4.11,39 2. Максим Ступин – 4.13,94 3. Алексей Сударев – 4.14,39 Женщины 100 м, спина 1. Алина Гайфутдинова – 1.00,14 2. Милана Степанова – 1.00,57 3. Виктория Машкина – 1.00,92 1500 м, вольный стиль 1. Ксения Мишарина – 16.04,21 2. Арина Пантина – 16.30,39 3. Полина Козякина – 16.35,36