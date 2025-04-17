Плавание. Чемпионат России. Костин, Бородин, Гайфутдинова и Мишарина одержали победы
Костин, Бородин, Гайфутдинова и Сорокина одержали победы на ЧР по плаванию.
Чемпионат России по плаванию-2025
Казань
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин – 23,15
2. Егор Юрченко – 23,16
3. Роман Шевляков – 23,26
400 м, комплекс
1. Илья Бородин – 4.11,39
2. Максим Ступин – 4.13,94
3. Алексей Сударев – 4.14,39
Женщины
100 м, спина
1. Алина Гайфутдинова – 1.00,14
2. Милана Степанова – 1.00,57
3. Виктория Машкина – 1.00,92
1500 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина – 16.04,21
2. Арина Пантина – 16.30,39
3. Полина Козякина – 16.35,36
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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