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Плавание. Чемпионат России. Костин, Бородин, Гайфутдинова и Мишарина одержали победы

Костин, Бородин, Гайфутдинова и Сорокина одержали победы на ЧР по плаванию.

Чемпионат России по плаванию-2025

Казань

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин – 23,15

2. Егор Юрченко – 23,16

3. Роман Шевляков – 23,26

400 м, комплекс

1. Илья Бородин – 4.11,39

2. Максим Ступин – 4.13,94

3. Алексей Сударев – 4.14,39

Женщины

100 м, спина

1. Алина Гайфутдинова – 1.00,14

2. Милана Степанова – 1.00,57

3. Виктория Машкина – 1.00,92

1500 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина – 16.04,21

2. Арина Пантина – 16.30,39

3. Полина Козякина – 16.35,36

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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