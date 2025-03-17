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Фесиков о недопуске россиян: «Спортсмены находились в мрачном психологическом состоянии. Задача – изменить это, создать условия при помощи международных соревнований»

Сергей Фесиков рассказал, что российские пловцы были в подавленном состоянии.

Фесиков – чемпион мира 2014 года на короткой воде, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. Сейчас он занимает пост спортивного директора по плаванию Федерации водных видов спорта России.

– Об Играх-2028 в Лос-Анджелесе думаете?

– Тут надо быть реалистами. Спортсмены находились в каком-то мрачном психологическом состоянии, и наша задача – изменить это, создать условия при помощи выездных мероприятий, международных соревнований, чтобы они вновь увидели перспективы развития и реализации себя как спортсмена и личности.

Я сам еще четыре года назад грезил, что поеду еще на одни Олимпийские игры. Но в связи с переносом и всеми сопутствующими обстоятельствами мотивация падала. Я понимаю, что сейчас ребята чувствуют.

Да, была проделана прекрасная работа федерацией плавания, провели большое количество соревнований, но останавливаться нельзя. Сейчас нам нужно сохранить эти соревнования и включить в календарь международные турниры, потому что они являются основным показателем развития нашего вида спорта.

Мы должны понимать, что вершиной той пирамиды – с массовым сегментом и развитием плавания внутри страны – является первая сборная. Она, благодаря нашему руководству, благодаря работе Дмитрия Аркадьевича Мазепина начинает видеть новый вектор развития, – сказал Фесиков.

В конце 2024 года Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Фесиков
logoсборная России
плавание
logoЛос-Анджелес-2028
logoОлимпийская сборная России
Федерация водных видов спорта России
Дмитрий Мазепин
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