Умер трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков. Ему было 58 лет

Умер трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков.

Об этом сообщили в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Волкову было 58 лет. В марте прошлого года он рассказывал, что тяжело болен и проходит курс лечения.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни призер Олимпийских игр Дмитрий Волков. Скорбим вместе со всеми друзьями и близкими», – говорится в сообщении ФВВСР.

Волков выиграл две бронзовые медали на Олимпиаде‑1988 в Сеуле, а также завоевал серебро на Играх‑1992 в Барселоне. Также он трехкратный призер чемпионатов мира и четырехкратный чемпион Европы.