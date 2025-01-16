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Умер трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков. Ему было 58 лет

Умер трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков.

Об этом сообщили в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Волкову было 58 лет. В марте прошлого года он рассказывал, что тяжело болен и проходит курс лечения.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни призер Олимпийских игр Дмитрий Волков. Скорбим вместе со всеми друзьями и близкими», – говорится в сообщении ФВВСР.

Волков выиграл две бронзовые медали на Олимпиаде‑1988 в Сеуле, а также завоевал серебро на Играх‑1992 в Барселоне. Также он трехкратный призер чемпионатов мира и четырехкратный чемпион Европы.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Дмитрий Волков
Федерация водных видов спорта России
плавание
происшествия
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