Министр спорта Татарстана: «Если нормализуется ситуация, то World Aquatics готовы отдать нам Кубок мира по плаванию, провести его у нас»

Владимир Леонов заявил, что Казань может принять Кубок мира по плаванию.

«Мы очень активно работаем с World Aquatics и European Aquatics. В этом году у нас должен был пройти чемпионат в Казани. Пока мы с ними перенесли соревнования на 2028 год, и эти соревнования в календаре.

И мы, возможно, вернемся к вопросу о том, чтобы провести Кубок мира в Казани. Если нормализуется ситуация, то они готовы отдать нам Кубок мира, провести его у нас. Такие переговоры ведутся не только с World Aquatics, но и с другими федерациями. Сегодня открываются окна благодаря тому, что мы показали, что готовы, открыты, нет никаких проблем – спортсмены приезжают к нам на соревнования.

В гимнастике, фигурном катании пошли послабления, тренд пошел, это очень здорово для сборной страны. Ребята проголодались. Когда мы выходим на мировую арену — мы конкурентны. Это доказывает, что мы не растерялись, продолжили тренировки и соревнования», – отметил министр спорта Татарстана.

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