Чикунова о чемпионате мира: «Возвращение спустя три года получилось феноменальным. Встретила много друзей, нас были рады видеть»
Турнир прошел с 10 по 15 декабря в Будапеште. Российские пловцы выступали в нейтральном статусе.
«Впечатления только положительные, их очень-очень много. Возвращение спустя три года получилось феноменальным и незабываемым. Все спортсмены проделали большую работу, чтобы вернуться так ярко.
Встретила очень много друзей, с которыми я познакомилась на ISL (Международной плавательной лиге), Олимпийских играх и других чемпионатах мира. Конечно, меня узнали. Удалось пообщаться, все говорили одно и то же: как же хорошо, что вы вернулись. Нас были рады видеть», – сказала рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова.
На чемпионате мира на короткой воде Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 м брассом.
«Получилось так, как получилось. Для меня было главным – удержать форму с чемпионата России, хотя не знаю, о какой форме там могла идти речь. В итоге получилось улучшить время и завоевать медаль, что не может не радовать.
В какой-то момент казалось, что это невозможно, потому что мы внезапно узнали о поездке, да и болезнь сыграла главную роль. В любом случае я вернулась с медалью, чем я довольна», – добавила спортсменка.
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