Чикунова о чемпионате мира: «Возвращение спустя три года получилось феноменальным. Встретила много друзей, нас были рады видеть»

Чикунова рассказала, что российских пловцов были рады видеть на чемпионате мира.

Турнир прошел с 10 по 15 декабря в Будапеште. Российские пловцы выступали в нейтральном статусе.

«Впечатления только положительные, их очень-очень много. Возвращение спустя три года получилось феноменальным и незабываемым. Все спортсмены проделали большую работу, чтобы вернуться так ярко.

Встретила очень много друзей, с которыми я познакомилась на ISL (Международной плавательной лиге), Олимпийских играх и других чемпионатах мира. Конечно, меня узнали. Удалось пообщаться, все говорили одно и то же: как же хорошо, что вы вернулись. Нас были рады видеть», – сказала рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова .

На чемпионате мира на короткой воде Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 м брассом.

«Получилось так, как получилось. Для меня было главным – удержать форму с чемпионата России, хотя не знаю, о какой форме там могла идти речь. В итоге получилось улучшить время и завоевать медаль, что не может не радовать.

В какой-то момент казалось, что это невозможно, потому что мы внезапно узнали о поездке, да и болезнь сыграла главную роль. В любом случае я вернулась с медалью, чем я довольна», – добавила спортсменка.