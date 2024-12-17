Суркова о победах на чемпионате мира: «Было очень приятно снова испытать такие эмоции, потому что три года их не было»

Арина Суркова заявила, что рада снова подняться на подиум на международном старте.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде Суркова в составе российской команды взяла золото в смешанных комбинированных эстафетах 4x50 и 4x100 м.

– Какие ощущения на пьедестале?

– Было очень приятно снова испытать такие эмоции, потому что три года их не было. Здорово, что снова получилось испытать их.

– Необходимость поддержать задел партнеров помогает, мотивирует?

– Да, ребята сильные. Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев делают большой задел. Но это не снимает ответственности. Ты выжимаешь все из себя. И работаешь, как и все.

– Поздравляли иностранцы?

– Нас вроде поздравлял американец. Из Канады кто‑то подошел, – сказала российская пловчиха.

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