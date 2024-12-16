Пловец с Каймановых островов Крукс о россиянах на ЧМ: «Ребята показали отличный результат. Поздравил Лифинцева с прекрасным заплывом на 50 м на спине»
Рекордсмен мира Джордан Крукс рассказал, что поздравил Мирона Лифинцева на ЧМ.
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.
«Любая возможность выступить – это здорово. Ребята показали отличный результат.
Не помню имя парня, который победил на 50‑метровке на спине. Лифинцев? Я поздравил его с прекрасным заплывом. Здорово, что он выступил в Будапеште», – сказал представитель Каймановых островов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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