Пловец с Каймановых островов Крукс о россиянах на ЧМ: «Ребята показали отличный результат. Поздравил Лифинцева с прекрасным заплывом на 50 м на спине»

Рекордсмен мира Джордан Крукс рассказал, что поздравил Мирона Лифинцева на ЧМ.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

«Любая возможность выступить – это здорово. Ребята показали отличный результат.

Не помню имя парня, который победил на 50‑метровке на спине. Лифинцев? Я поздравил его с прекрасным заплывом. Здорово, что он выступил в Будапеште», – сказал представитель Каймановых островов.