Глава РУСАДА о россиянах на чемпионате мира на короткой воде: «Делаем все, чтобы обеспечить их участие»
Глава РУСАДА прокомментировала ситуацию с допуском пловцов на чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что россияне могут пропустить чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (10-15 декабря) из-за отсутствия международных допинг-проб.
«Сейчас в прессе очень много обсуждают допуск наших спортсменов на чемпионат мира по плаванию. Потихоньку начинают допускать россиян. РУСАДА делает все, чтобы обеспечить их участие», – сказала Вероника Логинова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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