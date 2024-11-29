Глава РУСАДА о россиянах на чемпионате мира на короткой воде: «Делаем все, чтобы обеспечить их участие»

Глава РУСАДА прокомментировала ситуацию с допуском пловцов на чемпионат мира.

Ранее сообщалось , что россияне могут пропустить чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (10-15 декабря) из-за отсутствия международных допинг-проб.

«Сейчас в прессе очень много обсуждают допуск наших спортсменов на чемпионат мира по плаванию. Потихоньку начинают допускать россиян. РУСАДА делает все, чтобы обеспечить их участие», – сказала Вероника Логинова .