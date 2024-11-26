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Коротышкин о возможном участии Ефимовой в ЧМ: «Юлия выполнила норматив, ее кандидатуру можно обсуждать. Вопрос к главному тренеру»

Коротышкин заявил, что можно обсуждать кандидатуру Ефимовой для поездки на ЧМ.

Шестикратная чемпионка мира стала второй на дистанции 100 м брассом на чемпионате России на короткой воде. Она уступила Евгении Чикуновой, но выполнила норматив для попадания на ЧМ.

Юлия Ефимова выполнила отборочный норматив «А» с точностью до сотой. У нее есть нейтральный статус и шенгенская виза. Какие у нее шансы попасть на чемпионат мира в Будапешт вместе со всей сборной России?

– Это вопрос к главному тренеру Сергею Чепику. Ситуация выглядит так, что Юлия выполнила норматив, ее кандидатуру можно обсуждать.

Завтра после последнего финала на чемпионате России состоится бюро федерации, на котором главный тренер будет представлять и обосновывать список сборной. Далее, после обсуждения, этот список будет утвержден. Так что давайте дождемся завтрашнего дня.

– Два человека с нейтральным статусом от России могут выступать на этой дистанции?

– Да, два. Но вы правы в том, что многое еще зависит и от получения нейтральных статусов, – сказал вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
плавание
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чемпионат мира на короткой воде
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Сергей Чепик
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