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Ефимова о чемпионате мира: «Буду ждать решение федерации. Рада, что удалось отобраться и показать неплохое время»

Юлия Ефимова заявила, что надеется хорошо выступить на чемпионате мира.

Ефимова заняла второе место на 100 м брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде и выполнила норматив для отбора на ЧМ. Турнир пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.

– Насколько вы довольны этим результатом?

– Пока еще не поняла ничего, кроме того, что я сильно устала. Наверное, дистанция 100 м комплексом вчера была лишней. И к концу соревнований – внимание, автографы. Я не успеваю откупываться, восстанавливаться. Прихожу в бассейн первая, ухожу самая последняя. Но я рада, что доплыла сотню и стала второй. И рада, что показала неплохое время.

– Это выполнение норматива «А» с точностью до сотой. Как это удалось?

– Не знаю, я даже не смотрела. И даже не планировала отбираться на этот чемпионат мира в Будапеште. Понимаю, что я не в форме и времени подготавливаться уже нет. Но если получилось – я с удовольствием. Буду рада, если меня возьмут.

– А как вам далась эта дистанция?

– Я думала, что будет хуже. И что отставание будет больше. А так я боролась до самого конца. И удержалась.

– Разве это не знак судьбы, что одна сотая – и не было бы норматива?

– Вы видите в этом знак? Но поездка на чемпионат мира зависит не от меня. Надо, чтобы меня взяли в команду. При этом в интервью «Матч ТВ» накануне я говорила, что рассчитывала только на полтинник. А тут удалось отобраться на сотне. И время я показала неплохое. Я рада, что у меня получилось.

– Сейчас все зависит от федерации, берут или нет?

– Да, от федерации и от допуска. Я не очень понимаю, какие сейчас правила. Раньше было можно, что только один нейтральный спортсмен на дистанции.

– Теперь – два.

– Вот если так, то снова – это зависит не от меня. Я буду ждать решение федерации, – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

«Я расплываюсь, и, возможно, в декабре будут результаты вуху! Не совсем этот результат можно назвать неожиданностью, я все равно рассчитывала на более быстрые секунды, хотя знала, что шансов мало, но надежда умирает последней.

Сомнительно, но я же говорю, особенно на 50 метров всегда есть шансы. Пока никто не коснулся бортика, никто не выиграл, никто не проиграл. Все может поменяться, может, кого-то снимут, у кого-то что-то не получится, а я попаду наконец-то со своим стартом и касанием. Сотые все решают.

И действительно я расплываюсь, там (на чемпионате мира) будет совсем другой антураж. Поэтому я надеюсь, все может быть. Две недели не хватит, чтобы набрать форму, но и не через такое проходили», – сказала шестикратная чемпионка мира.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
плавание
logoсборная России жен
чемпионат мира на короткой воде
logoЮлия Ефимова
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